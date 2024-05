Vom avea polițiști tatuați. Se modifică Statutul polițistului La concursurile de admitere in instituțiile de invațamant ale MAI vor putea participa și persoane cu tatuaje, atata timp cat acestea nu sunt pe fața sau gat, potrivit unui proiect de OUG de modificare a legii 360/2002 privind Statutul polițistului lansat in dezbatere publica. Acestea nu sunt singurele modificari la Statutul Polițistului. Se va legifera […] The post Vom avea polițiști tatuați. Se modifica Statutul polițistului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

