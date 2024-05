Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza care vizeaza modul in care companiile aeriene stabilesc nivelul preturilor biletelor de avion pentru rutele care au plecare din Romania, conform News.ro.Analiza a fost declansata in contextul cresterilor mari ale preturilor biletelor de avion practicate de…

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza care vizeaza modul in care companiile aeriene stabilesc preturile biletelor de avion pentru zborurile care au plecare din Romania.... The post Consiliul Concurentei analizeaza cum stabilesc companiile aeriene preturile biletelor de avion appeared first on…

- Consiliul Concurentei anunța ca a declansat o analiza care vizeaza modul in care companiile aeriene stabilesc nivelul preturilor biletelor de avion pentru rutele care au plecare din Romania.

- Consiliul Concurentei a declansat o ancheta pentru a afla cum stabilesc companiile aeriene nivelul preturilor biletelor de avion pentru rutele care au plecare din Romania, din cauza creșterii exagerate a prețurilor.„Consiliul Concurentei a declansat in aceasta saptamana o analiza sectoriala care vizeaza…

- ”Consiliul Concurentei a declansat in aceasta saptamana o analiza sectoriala care vizeaza modul in care companiile aeriene stabilesc nivelul preturilor biletelor de avion pentru rutele care au plecare din Romania. Am decis sa demaram acest studio in contextul iesirii Blue Air de pe piata si a renuntarii…

- Mugur Isarescu, semnal de alarma: Romania are o problema fiscala greu de rezolvat Mugur Isarescu, semnal de alarma: Guvernatorul BNR spune ca Romania are o problema fiscala greu de rezolvat. Concret, țara are un deficit bugetar semnificativ, dublat de un deficit comercial, in care valoarea exporturilor…

- „Nu s-a pus problema nicio secunda de supraimpozitarea pensiilor”, a declarat ministrul Muncii. Simona Bucura-Oprescu a fost intrebata, duminica seara, la Romania TV, despre impozitarea pensiilor.Citește și: Cum raspunde ministrul Muncii la marea temere a pensionarilor: Exista posibilitatea…

- Chiar daca este un aspect ingrijoratorși greu de digerat, acest procent reprezinta o realitate a zilelor noastre. De aceea este bine sa ne uitam un pic la motivele pentru care se poate ajunge in aceastasituațieși ce putem face pentru a o preintampina sau remedia daca a aparut deja toxicitatea in cuplul…