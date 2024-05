Stiri pe aceeasi tema

- Louis Tomlinson și Grennan vin pentru prima data la Festivalul UNTOLD! Zerb, Milky Chance, Steve Aoki, Nicky Romero, Blasterjaxx, Jax Jones, Salvatore Ganacci, Mahmut Orhan și Tujamo fac parte din lineup-ul UNTOLD 2024.

- A inceput inregistrarea pentru UNTOLD DUBAI 2025. Fanii festivalului se pot inregistra pe untold.ae/register pentru a avea acces la primele abonamente cu prețuri speciale pentru cea de a doua ediție a festivalului din Dubai.

- Mai sunt 86 de zile pana la cea de-a 9-a ediție UNTOLD, iar fanii au ocazia sa voteze festivalul preferat in Top 100 cele mai mari festivaluri ale lumii. Cu fiecare ediție, organizatorii marilor evenimente incearca sa ofere mai mult decat un lineup, pentru ca fanii de festival sunt in cautare…

- Asteptat in fiecare vara cu emotie de fanii veniti din peste 100 de tari ale lumii, UNTOLD si a reconfirmat statutul de festival de top, reusind ca in fiecare editie sa ofere experiente unice. Organizatorii anunta un nou nume din lineup ul festivalului, un artist premiat cu un Grammy, DJ si producatorul…

- Lenny Kravitz, singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria “Best Male Rock Vocal Performance” va ajunge in aceasta vara pe scena principala a unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume, UNTOLD. Recent, Kravitz a primit o stea pe celebrul bulevard “Hollywood Walk of Fame”,…