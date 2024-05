Influencerii: Cum îi folosești pentru promovarea afacerii tale și o expunere pozitivă a brandului Promovare prin influenceri Oricare ar fi domeniul sau nișa in care te dezvolți ca brand, exista influenceri care posteaza zilnic un conținut relevant pentru potențialii clienți pe care ii urmarești. De la kidfluenceri, care promoveaza cele mai recente tendințe in materie de jucarii pe YouTube, pana la influenceri de lifestyle pe Instagram și podcasturi ale unor experți financiari, noile platforme de social media ofera spațiu influencerilor pentru a se manifesta și brandurilor ocazia de a beneficia de popularitatea influencerilor pentru a ajunge la clientul final. Noua forma de marketing virtual,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alatura-te acestui canal pentru a primi acces la beneficii: https://www.youtube.com/channel/UCug9dNJcNSA875dabXtIr3g/join Te poti abona GRATUIT la canalul de Youtube ZTV https://www.youtube.com/c/ztvro click pe clopotel si vei primi cel mai repede link cu informatiile video de pe canal. Facebook: …

- La comanda Partidului Național Liberal, filiala Salaj, executat de ZTV SRL, Cod AEP 21240015, Tiraj 1 exemplar Alatura-te acestui canal pentru a primi acces la beneficii: https://www.youtube.com/channel/UCug9dNJcNSA875dabXtIr3g/join Te poti abona GRATUIT la canalul de Youtube ZTV https://www.youtube.com/c/ztvro…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a finalizat cu succes prima acțiune de verificare in sectorul inovator al marketingului practicat de influenceri romani pe platformele de socializare online. Acest tip de publicitate a devenit extrem de influent in ultimii ani, iar ANPC a…

- Cercetatorii si-au exprimat ingrijorarea ca continutul generat de inteligenta artificiala ar putea fi folosit pentru a interfera cu alegerile din SUA din aceasta toamna, iar TikTok se afla deja intr-un grup de 20 de companii de tehnologie care la inceputul acestui an au semnat un acord prin care se…

- Alatura-te acestui canal pentru a primi acces la beneficii: https://www.youtube.com/channel/UCug9dNJcNSA875dabXtIr3g/join Te poti abona GRATUIT la canalul de Youtube ZTV https://www.youtube.com/c/ztvro click pe clopotel si vei primi cel mai repede link cu informatiile video de pe canal. Facebook: …

- Alatura-te acestui canal pentru a primi acces la beneficii: https://www.youtube.com/channel/UCug9dNJcNSA875dabXtIr3g/join Te poti abona GRATUIT la canalul de Youtube ZTV https://www.youtube.com/c/ztvro click pe clopotel si vei primi cel mai repede link cu informatiile video de pe canal. Facebook: …

- Marilu Dobrescu dezvaluie procedura secreta. Cum s-a chinuit ani de zile! Marilu Dobrescu se bucura de succes in mediul online. Doar pe Instagram, comunitatea ei a depașit jumatate de milion de urmaritori. In ultimele luni, ea a tot vorbit in mediul online despre o procedura secreta. Fanii s-au intrebat…

- Te poti abona GRATUIT la canalul de Youtube ZTV https://www.youtube.com/c/ztvro click pe clopotel si vei primi cel mai repede inregistrarile video. Facebook: https://www.facebook.com/groups/ztvmedia/ instagram: https://www.instagram.com/ztv.ro/ Tiktok https://www.tiktok.com/@ztv.ro Acest articol…