- Din fericire, exista plante care au fost folosite de-a lungul timpului pentru a stimula funcțiile cognitive și pentru a imbunatați capacitatea de concentrare. In acest articol, vom explora cateva plante cu proprietați concentrate care te pot ajuta sa iți maximizezi claritatea mentala și productivitatea. GinsengulGinsengul…

- ”Doar unul din patru angajatori (25%) dispune de o functie de mobilitate pe deplin dezvoltata, iar trei sferturi (75%) nu reusesc sa profite de o forta de munca cu adevarat mobila si agila”, potrivit editiei 2024 a studiului EY ”Mobility Reimagined. Companiile din intreaga lume risca sa piarda cursa…

- Inevitabil, la locul de munca apar și momente stresante, acestea fiind principalele motive pentru care oamenii recurg la vicii. Cu toate acestea, gestionarea eficienta a stresului nu numai ca imbunatațește sanatatea mintala și fizica, dar poate crește și productivitatea. In acest articol, vom explora…

- O provocare pentru cei inteligenți și atențiAcest test nu este doar un exercițiu de divertisment, ci și o metoda de a evalua rapiditatea cu care cineva poate procesa informația vizuala și de a determina nivelul de atenție la detalii. Persoanele care identifica rapid diferențele demonstreaza abilitați…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, referitor la declaratiile ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, privind preluarea metroului, ca aceasta este ”o discutie institutionala pe care sa o avem dupa alegeri”. ”In acelasi moment in care Guvernul nu ne ajuta pe partea de termie…

- Zilele trecute am fost sunati la redactie de catre un cititor al ziarului nostru, antreprenor, care ne-a spus printre altele: The post TINERII CERȘETORI Cine ii ajuta pe cersetorii tineri, unii drogati, sa-si gaseasca un loc de munca? first appeared on Informatia Zilei .