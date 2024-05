Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 45 de centi, sau cu 0,6%, la 81,45 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au fost cu 57 de centi, sau cu 0,7%, la 77 de dolari pe baril. Datele S&P Global au aratat o accelerare a activitatii de afaceri…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 42 de centi, sau cu 0,5%, pana la 83,21 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au crescut cu 66 de centi, sau cu 0,8%, la 78,92 dolari pe baril. Datele chineze din weekend au aratat ca preturile de consum…

- Contractele futures pentru titeiul Brent, cu livrare in iulie, au scazut vineri cu 71 de centi, sau cu 0,85%, la 82,96 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate aferent lunii iunie a scazut cu 84 de centi, sau cu 1,06%, la 78,11 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au…

- Contractele futures pentru petrolul Brent pentru livrarea in iunie au scazut cu 35 de centi, sau cu 0,4%, pana la 89,54 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA, pentru livrarea in luna mai, au scazut cu 25 de centi pe baril,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 68 de centi, sau cu 0,8%, pana la 89,80 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au pierdut 91 de centi sau 1,1%, pana la 85,30 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri au scazut cu mai mult de 1 dolar, inainte…

- Contractele futures pentru titeiul Brent pentru luna mai au scazut cu 1,43 dolari, sau cu 1,64%, la 85,95 dolari pe baril. Contractele futures U.S. West Texas Intermediate, pentru livrare in aprilie, care au expirat miercuri, au inchis in declin cu 1,79 USD, sau cu 2,14%, la 81,68 USD. Contractul WTI…

- Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate pentru livrare in aprilie au crescut la cel mai ridicat nivel din octombrie, avansand cu 94 de centi sau cu 1,1%, pana la 83,66 dolari pe baril. Pretul titeiului Brent, de referinta la nivel global, a crescut cu 62 de centi, sau cu 0,7%,…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,11 dolari, sau cu 2,6%, la 84,03 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,16 dolari, sau cu 2,8%, la 79,72 dolari. Pretul petrolului Brent a incheiat ziua la cel mai ridicat nivel din 6 noiembrie.…