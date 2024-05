Amenzi e-factura: de la 1 iunie firmele plătesc în funcție de mărimea business-ului. Din iulie dispare factura pe hârtie și crește și amenda Amenzile pentru firmele care nu au implementat inca sistemul RO e-factura vor incepe sa fie aplicate de la inceputul lunii iunie. Data de 1 iunie 2024 reprezinta o prelungire a termenului inițial (1 aprilie), amanare care a venit sub presiunea mediului de afaceri romanesc. Antreprenorii care nu se conformeaza noului sistem vor primi inițial amenzi in funcție de cifra de afaceri a companiei pe care o conduc, urmand ca, de la 1 iulie 2024, contravențiile sa fie calculate in funcție de valoarea facturii. Termenul la care se dau amenzi pentru antreprenorii romani care nu au reușit inca sa… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

