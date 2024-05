Pensia pe care o va primi un român care a muncit 40 de ani, după recalculare Calculele detaliate dezvaluie pensia pe care o va primi un roman dupa 40 de ani de munca, conform noii legi a pensiilor adoptate in Romania. Romania se confrunta cu o problema semnificativa: dupa 35 de ani de cotizare, pensionarii primesc pensie timp de aproximativ 12 ani dupa retragerea din activitate. Aceasta inseamna ca mulți nu recupereaza, sub forma de pensie, toți banii cotizați de-a lungul vieții lor active, adica aproximativ 21,25% din salariu. Sistemul public de pensii din Romania este reglementat de noua Lege 360/2023, in vigoare din acest an. Noua lege a pensiilor, publicata in Monitorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Calculele detaliate arata ce pensie va primi un roman dupa 35 de ani de munca, in contextul adoptarii noii legi a pensiilor in Romania. Mulți romani, dupa ce au cotizat timp de 35 de ani, iși primesc pensia pentru aproximativ 12 ani dupa retragerea din activitate, ceea ce inseamna ca nu iși recupereaza…

