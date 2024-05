Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu (33 de ani, 127 WTA) va juca azi, in jurul orei 17:00, in turul doi la Roland Garros. Adversara va fi Linda Noskova (19 ani, 29 WTA). Va fi live pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. live de la 17:00 » Irina Begu - Linda Noskova Dupa ce a trecut in primul tur de Julia Riera (6-2,6-2), Irina…

- Irina Begu si Ana Bogdan au obtinut victorii categorice la Roland Garros! Ambele romance s-au calificat fara emotii in turul secund de la Roland Garros. Begu a invins-o cu 6-2, 6-2 pe Julia Riera, in timp ce Ana Bogdan s-a impus cu 6-1, 6-3 in duelul cu Elsa Jacquemot. In turul secund, Irina Begu se…

- Poloneza Iga Swiatek, locul 1 mondial, s-a calificat fara probleme in turul doi la Roland Garros, dupa ce a trecut de sportiva franceza Leolia Jeanjean, venita din calificari si locul 148 mondial, potrivit news.roSwiatek s-a impus cu scorul de 6-1, 6-2, dupa 61 de minute de joc.

- Rafael Nadal (37 de ani, 276 ATP) și Alexander Zverev (27 de ani, 4 ATP) se intalnesc ACUM in ceea ce poate fi ultimul meci al ibericului la Roland Garros, turneu pe care l-a caștigat de 14 ori. Meciul nu are loc in fazele finale ale competiției, ci in turul 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Jaqueline Cristian (69 WTA, 25 de ani) e prima reprezentata a Romaniei care joaca la Roland Garros 2024. Ea o infrunta in turul 1 pe letona Jelena Ostapenko (11 WTA, 26 de ani). Meciul va incepe in jurul orei 14:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe EuroSport. ...

- Cristina Dinu a reușit și ea sa ajunga in finala calificarilor de la Roland Garros 2024! Meciul dintre Cristina Dinu (229 WTA) și japoneza Mai Hontama (114 WTA), din runda a doua, a durat doar 36 de minute dupa ce nipona s-a retras. In primul set, la scorul de 5-2 pentru jucatoarea din Romania, adversara…

- Prima adversara a Simonei Halep la revenirea sa in circuit, dupa reducerea suspendarii de catre TAS, va fi spaniola Paula Badosa. Meciul va conta pentru prima runda a turneului Miami Open (WTA 1.000), care va avea loc in perioada 19-31 martie, potrivit site-ului WTA. Halep, care incepe de la zero in…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, beneficiara unui wild-card, s-a calificat in turul al treilea la Indian Wells, dupa ce sportiva ucraineana Daiana Iastremska a fost nevoita sa abandoneze, din cauza unei probleme la stomac, potrivit news.ro. Sportiva din Marea Britanie conducea cu 4-0,…