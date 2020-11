Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de energie Nuclearelectrica a afisat un profit de 477,6 milioane de lei in primele noua luni ale acestui an, cu 14,8% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport transmis joi Bursei de Valori Bucuresti. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere…

- IAR Ghimbav a obtinut un profit net de 15,4 milioane de lei in primul semestru al acestui an, cu 57% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, respectiv 35,9 milioane de lei, potrivit raportului financiar remis, luni, Bursei de Valori Bucuresti. Totodata, cifra de afaceri neta a scazut…

- Fondul Proprietatea a raportat o pierdere de 848,6 milioane lei in primul semestru din 2020, fata de un profit de 1,68 miliarde de lei inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport al companiei transmis luni Bursei de Valori Bucuresti. "Pierderile nete nerealizate din evaluarea…

- Transgaz, transportatorul national de gaze, a inregistrat in prima jumatate a acestui an un profit net de 231 de milioane de lei, in crestere cu 18% fata de rezultatul din aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului transmis joi Bursei de Valori Bucuresti. Rezultatul net este…

- Vienna Insurance Group, principalul jucator pe piata asigurarilor in Austria si in Europa Centrala si de Est, a raportat in primul semestru un profit inainte de impozitare de 9,5 milioane euro in Romania, in crestere de aproape patru ori, de la 2,4 milioane euro in primul semestru din 2019, potrivit…

- Zentiva anunța un profit net in crestere cu 95% fata de 2019, in urma exploziei vanzarilor de medicamente folosite pentru tratamentul COVID-19 Zentiva a realizat un profit net de 41,9 milioane de lei in primul semestru din acest an, in crestere cu 95% fata de perioada similara din 2019, conform unui…

- Comelf SA Bistrita a obtinut un profit net de 1,2 milioane de lei in primul semestru din acest an, in scadere cu peste 33% fata de primul semestru din 2019, cand a raportat 1,8 milioane de lei, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres. Veniturile companiei au fost…

- Impact Developer & Contractor a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit de 8,656 milioane de lei, cu 47% mai mic fata de cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.In S1 2020, s-au inregistrat 133 de contracte…