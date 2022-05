Patinatoarea Victoria Sinitsina a comis-o din nou cu gesturile sale

Campioana olimpica la patinaj artistic, rusoaica Victoria Sinitsina, a fost luata iar in vizorul criticilor, dupa mesajele sale și aparițiile in preajma președintelui rus, Vladimir Putin. Patinatoarea de 27 de ani, Victoria Sinitsina, care are fani in toata lumea, a starnit un val de reacții negative, din partea admiratorilor, dupa ce in luna martie a participat la mitingului pro-razboi al lui Vladimir Putin. De asemenea, aceasta a avut mai multe apariții in preajma controversatului președinte al Rusiei. Patinatoarea, impreuna cu partenerul sau de pe gheața, Nikita Kasapolov, a u fost catalogați…