Paștele ORTODOX 2022: Programul slujbelor religioase de Paște la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia. Cum vor fi distribuite Sfintele Paști Paștele ORTODOX 2022: Programul slujbelor religioase de Paște la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia. Cum vor fi distribuite Sfintele Paști In Sambata Mare (23 aprilie) și in Duminica Sfintelor Paști (24 aprilie), la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, credincioșii dreptslavitori vor primi painea binecuvantata, numita in popor „paști”, in cadrul a trei intervale distincte de […]