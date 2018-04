Pasapoartele sa fie valabile 10 ani pentru persoanele peste 25 de ani - proiectul a trecut de Senat

Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani.



Initiativa legislativa care apartine Executivului prevede extinderea termenelor de la valabilitate a pasapoartelor de la 5 la 10 ani, pentru cetatenii care au implinit varsta de 25 de ani si de la 3 la 5 ani pentru cele intre 12 si 25 de ani.



Scopul principal al proiectului de lege este fluidizarea in actiunile serviciilor de…