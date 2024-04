Schimbare majoră la Legea privind protecția copilului şi a disputelor din instanţă între părinţi Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care clarifica conceptul de „instrainare parinteasca”, in contextul in care au crescut disputelor judiciare privind exercitarea in comun a autoritații parintești. Acest proiect de lege modifica și completeaza dispozițiile din Legea nr. 272/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Scopul acestui demers legislativ este de a defini noțiunea de instrainare parinteasca, de a stabili modalitațile de constatare a acesteia și efectele juridice ale constatarii, in contextul creșterii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

