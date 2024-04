Înstrăinarea părintească, un nou concept care se va aplica în cazul divorțului. Legea s-a schimbat! Instrainarea parinteasca, un nou concept O schimbare legislativa adoptata de Camera Deputaților aduce o modificare semnificativa in ceea ce privește cuplurile care se afla in proces de divorț și copiii lor. Parlamentul a aprobat introducerea conceptului de instrainare parinteasca, considerata o forma de violența psihologica indreptata impotriva minorilor. Aceasta modificare ar trebui sa reduca situațiile in care unul dintre parinți denigreaza pe celalalt in prezența copilului, in incercarea de a-l izola de acesta. Un barbat divorțat acum cateva luni susține ca fiica sa de patru ani, care locuiește… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

