Comisia Europeana a actualizat decizia de punere in aplicare privind spectrul de frecvente pentru comunicatiile mobile la bordul aeronavelor. Astfel, pe langa tehnologia mobila din generatiile anterioare, companiile aeriene vor fi in masura sa furnizeze cea mai recenta tehnologie 5G la bordul avioanelor. Pasagerii de la bordul curselor aeriene din UE isi vor putea utiliza […]