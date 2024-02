Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma dacilor, unde și-au pierdut viața, intr-un incendiu, 8 persoane, printre care și tineri și copii, a fost lasat sa iasa din spatele gratiilor, la o luna și cateva zile de la primul mandat de arestare. Magistrații de la Tribunalul Prahova au decis ca Dinicu sa stea…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a murit miercuri, dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a pornit in cursa la ora 09:30, din Piata Unirii, din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor, a…

- Primii romani morți de frig in acest an sunt din Buzau, respectiv Galați. Cele patru persoane și-au pierdut viața dupa ce minimele au coborat pana la minus 18 grade Celsius. O femeie in varsta de 79 de ani, din Galați, a fost gasita de vecini in curtea unei locuințe. Aceasta era imbracata intr-un capot…

- Josh Taylor se afla sambata trecuta intr-o tabara organizata pe o plaja de pe insula Bribie, din Queensland, cand a cazut intr-o groapa care ar fi fost sapata pentru a frige un porc, potrivit BBC. Barbatul, in varsta de 23 de ani, a fost dus cu avionul la spital, la scurt timp dupa incident, dar […]…

- Soldatul de rezerva Gal Eisenkot a murit in timpul operațiunii terestre a armatei israeliene in Gaza, potrivit BBC. Acesta este fiul lui Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al Armatei israeliene și ministru in actualul cabinet de urgența, Gadi Eisenkot a aflat de moartea fiului sau in timpul unei…

- Rona Hartner a murit, joi, in spital, unde artista a fost internata din cauza unei tumori cerebrale. Familia Ronei Hartner a transmis in ultimele ore ca actrița este pe moarte. Rona Hartner a fost o actrița, cantareața și dansatoare romana. Nascuta la 9 martie 1973, in București, Romania, ea a fost…

- O cunoscuta actrița rusa, Polina Menșih (40 de ani), și-a pierdut viața in timpul unui spectacol in regiunea Donețk, ocupata de armata rusa. Artista a murit ca urmare a bombardamentelor ucrainene care au vizat satul Kumahovo, in timpul unui concert voluntar pentru soldații ruși. Vestea morții lui Menșih…

- O femeie care se afla la bordul unui avion a intrat in travaliu și a avut nevoie de ajutorul paramedicilor de la aeroportul internațional Sabiha Gokcen. Inainte ca aceștia sa ajunga la bordul avionului, membrii echipajului au fost cei care i-au acordat primele ingrijiri medicale. Din imagini putem observa…