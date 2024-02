Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde pentru vanzarea de echipamente militare avansate, inclusiv 31 de drone MQ-9B Predator, catre India. Afacerea, evaluata la aproape 4 miliarde de dolari, a fost anunțata inițial in timpul vizitei premierului indian Narendra Modi in Statele Unite in iunie 2023.…

- Mai multe blocuri din Rusia au fost atacate cu drone ucrainene.In urma atacului, zeci de apartamente, au fost serios avariate. Is everything going according to plan?" the Russians threw a tantrum after the drone attack on Voronezh, and Putin got it Residents of the aggressor country of Russia, which…

- Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in iarna 2024 – 2025 in funcție de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, a relatat tabloidul german Bild, citand o sursa anonima din serviciile secrete europene. Sursa serviciilor de informații susține ca un potențial atac rusesc asupra Europei ar putea…

- Trei ostatici israelieni au fost ucisi din greseala in Gaza de catre fortele israeliene. Aceștia nu aveau camasi pe ei si tineau in mana un steag alb, potrivit unei anchete initiale asupra incidentului, a anunțat sambata un oficial militar. Incidentul a avut loc intr-o zona de lupte intense, unde militantii…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Externe o discuție cu președintele Klaus Iohannis, pentru rechemarea in țara a ambasadorului din Statele Unite, Andrei Muraru. Muraru, fost consilier al lui Iohannis, a declarat, in timpul vizitei lui Ciolacu in SUA, ca a fost exclus de la intalnirile…

- Președintele Joe Biden are de gestionat un grup de subalterni din Administrația SUA care au acumulat frustrare și suparare in legatura cu politica sa de susținere necondiționata a Israelului, potrivit unui material publicat de New York Times. La doar cateva saptamani dupa inceperea razboiului dintre…

- Poliția germana a percheziționat 15 proprietați din patru regiuni pentru legaturi cu grupul militant Hamas și Samidoun, o organizație pro-palestiniana, a anunțat joi Ministerul de Interne, potrivit Politico. „Ne continuam acțiunea consecventa impotriva islamiștilor radicali”, a declarat ministrul de…

- Americanii au efectuat lovituri aeriene de „precizie" in Siria asupra unor instalații folosite de garda revoluționara iraniana, a anunțat Pentagonul.Secretarul Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca loviturile au fost un raspuns la „atacurile continue" asupra bazelor americane din Irak și Siria provocate…