Urme de gripă aviară descoperite în laptele pasteurizat Urme de gripa aviara au fost descoperite in laptele pasteurizat. Urme ale virusului H5N1 au fost detectate in Statele Unite, in lapte de vaca pasteurizat. Asa au anuntat marti autoritatile americane, precizand ca este putin probabil ca probele sa prezinte vreun risc pentru sanatatea umana. Fragments of #birdflu virus genome found in pasteurized milk, FDA […] The post Urme de gripa aviara descoperite in laptele pasteurizat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urme ale virusului H5N1 au fost detectate in laptele de vaca pasteurizat in Statele Unite, au anunțat marți autoritațile americane, adaugand ca este puțin probabil ca probele sa prezinte vreun risc pentru sanatatea umana, transmite agenția AFP. In cursul unei vaste anchete naționale, particule virale…

- Caz revoltator in Statele Unite, unde doi tineri și-au dat fetița de trei luni spre adopție pe motiv ca aceasta nu se potrivește cu stilul lor de viața. Mama bebelușului s-a intors la serviciu la scurt timp dupa naștere, iar soțul ei lucra și el, potrivit the Mirror. Nimeni nu putea avea grija de micuța.…

- Imagini incredibile au fost filmate miercuri, in Curtea de Argeș. Un elicopter Robinson 44, inmatriculat in Statele Unite, a aterizat intr-o… benzinarie. Proprietarul unui elicopter, ramas probabil in pana de combustibil, a fost nevoit sa aterizeze, de urgența, la o benzinarie. Apariția aparatului de…

- Purtatorul de cuvant al gruparii jihadiste Statul Islamic, Abu Huzaifa al Ansari, a cerut atacuri individuale in Europa si Statele Unite, pentru a sprijini musulmanii in razboiul din Gaza, si i-a felicitat pe cei responsabili pentru atacul de vinerea trecuta de la Moscova. El portavoz del grupo Estado…

- NATO member Romania said it had found fragments of what appeared to be a drone on a farm near the Danube River and the border with Ukraine late on Thursday, according to Reuters. Russia has been striking targets in western and central Ukraine with missile and drone attacks conducted at night. “In…

- Raportul Institutului Național de Expertize Criminalistice (INEC) in cazul Crevedia arata ca incendiul și explozia au fost provocate din cauza utilizarii unor pompe de transvazare neomologate care nu permiteau etanșeizarea corecta la supapa cisternelor. La aproape 7 luni de la tragedia de la Crevedia,…

- Statele Unite au inițiat o serie de lovituri aeriene in Irak și Siria ca raspuns la recentul atac cu drona care a provocat moartea a trei soldați americani in Iordania. Președintele Joe Biden a lansat un avertisment dur, declarand: „Daca faceți rau unui american, vom raspunde”, in timp ce armata americana…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde pentru vanzarea de echipamente militare avansate, inclusiv 31 de drone MQ-9B Predator, catre India. Afacerea, evaluata la aproape 4 miliarde de dolari, a fost anunțata inițial in timpul vizitei premierului indian Narendra Modi in Statele Unite in iunie 2023.…