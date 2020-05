Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban este invitat luni, incepand cu ora 16,00, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea "Ora prim-ministrului", pentru a prezenta masurile de relansare economica. Decizia chemarii premierului in plenul Camerei Deputatilor a fost luata de Biroul permanent al forului, la solicitarea…

- Premierul Ludovic Orban este chemat in fata Parlamentului, pe 18 mai, pentru a prezenta raportul privind starea de urgenta dar si masurile luate in cadrul epidemiei de coronavirus. Tot pe acest subiect va fi chemat si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, la "Ora Guvernului", in Camera Deputatilor. Pe 24…

- Sediul Presedintiei Austriei a fost evacuat, miercuri dupa-amiaza, iar presedintele Alexander Van der Bellen a fost mutat temporar intr-un spatiu securizat, din cauza unei alerte cu bomba, anunta autoritatile de la Viena, conform...

- O alerta cu bomba vizand sediul presedintiei austriece a condus miercuri la punerea in siguranta a sefului statului Alexander Van der Bellen si la evacuarea institutiei, au declarat autoritatile pentru AFP.

- Așa cum vom arata mai jos, cel puțin una dintre acestea este de natura sa puna enorm de multe probleme Guvernului Orban și PNL in viitoarele campanii de alegeri. De altfel, parlamentarii liberali au incercat sa blocheze adaugirile la vot, insa fara succes. Imediat dupa adoptatea actului normativ, președintele…

- Ladislau Boloni (67 de ani) a raspuns in stilul caracteristic zvonurilor care-l dau plecat de la Antwerp și spune ca declarațiile i-au fost interpretate greșit. Dupa ce a sugerat, in interviul acordat presei maghiare, ca aventura sa la Royal Antwerp a ajuns la final, Loți Boloni a ținut sa nuanțeze…

- Premierul Ludovic Orban sustine, duminica, incepand o ra 18.00, o conferinta de presa, in sistem video live, pe Facebook, de la Vila Lac 1. Seful Executivului se afla in izolare, dupa ce senatorul Vergil Chitac s-a infectat cu coronavirus si avenit la sedinta conducerii PNL. LIBERTATEA prezinta in regim…

- Aeroportul din Strasbourg a fost evacuat miercuri din cauza unei amenintari cu bomba, care a provocat anularea a doua zboruri si mai multe intarzieri, transmite AFP, citand surse din cadrul prefecturii si aeroportului, scrie agerpres.ro.