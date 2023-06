Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului a decis, marti, modificarea Regulamentului activitatilor comune ale celor doua Camere legislative in sensul inaspririi normelor referitoare la disciplina. Senatoarea neafiliata Diana Sosoaca a declarat in cadrul dezbaterilor ca este o lege anti-Sosoaca. S-au inregistrat 264 voturi…

- Parlamentarii care fac scandal la ședințele de plen reunit vor putea fi sancționați. Aleșii au votat azi noul regulament prin care parlamentarii violenți risca sa ramana fara jumatate de indemnizație sau fara mașina de serviciu. Decizia vine dupa scandalul facut ieri de Diana Șoșoaca la ședința de plen…

- Senatorilor și deputaților li se va diminua indemnizația cu 50% timp de 6 luni daca voteaza cu cartela altui parlamentar, pentru violenta verbala constand in tipete, injurii, amenintari, invective sau calomniei sau daca afișeaza bannere, potrivit modificarilor aduse Statutului parlamentarilor. Parlamentul…

- Camera Deputatilor si Senatul va avea marti, de la ora 12.30, un plen reunit pentru a vota un proiect de lege care aduce modificari Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in sensul in care inaspreste normele referitoare la disciplina parlamentara. Astfel, este prevazuta…

- Plenul Parlamentului a votat, luni, pentru eliminarea pensiilor speciale. Senatoarea Diana Sosoaca a fluierat in sedinta si a facut scandal, incercand sa opreasca dezbaterile. Apoi a continuat scandalul și pe holurile instituției. Cu tot scandalul generat de Șoșoaca, Parlamentul a decis, cu 365 de voturi…

- Diana Șoșoaca a facut circ in timpul ședinței comune a Senatului și Camerei Deputaților in care a fost votat proiectul privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Senatoarea a inceput sa fluiere in momentul in care nu a fost lasata sa ia cuvantul.

- Pana sa se afle rezultatul votului de marți, din ședința Senatului, vot in urma caruia fostul premier Nicolae Ciuca a fost ales președinte al acestei Camere a Parlamentului, a avut loc un veritabil scandal. Diana Șoșoaca a fost din nou in prim plan. Senatoarea s-a apucat sa filmeze in sala și la un…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a decis, marți, in unanimitate, sanctionarea mai multor deputati ai AUR cu 50% din indemnizatie, pentru o perioada de sase luni, si reducerea timpului la pupitru in Camera Deputatilor 10 secunde, pentru trei luni. „A fost votata in unanimitate propunerea de sanctionare…