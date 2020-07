Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie, a decis, miercuri, Camera Deputaților, legea privind data scrutinului urmand sa fie trimisa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. The post Parlamentul a stabilit ca alegerile locale sa aiba loc pe 27 septembrie appeared first on Renasterea banateana…

- Alegerile locale vor avea loc pe data de 27 septembrie, a decis, miercuri, Camera Deputaților. Legea care stabilește data votului urmeaza sa ajunga la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Decizia a fost luata cu de voturi 253”pentru”, doua voturi ”impotriva” și 36 abțineri. Biroul permanent…

- Camera Deputaților a dezbatut și adoptat, miercuri, în regim de urgenta, proiectul de lege care stabilește datei alegerilor locale. Deputații au adoptat inițiativa legislativa cu 253 voturi pentru, 2 contra si 36 abtineri.Proiectul de lege prevede ca data desfasurarii alegerilor pentru…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat, marti, termenele de desfasurare a scrutinului pentru alegerea primarilor, din acest an, daca Parlamentul va stabili, si prin votul de la Camera Deputatilor, data alegerilor locale pe 27 septembrie. Senatul a adoptat marti propunerea legislativa prin care…

- Plenul Senatului a adoptat, marți, cu 81 de voturi 'pentru', 8 voturi 'contra' și 39 abtineri, proiectul de lege potrivit caruia data desfasurarii alegerilor locale se stabileste in ziua de duminica, 27 septembrie 2020. Urmeaza sa se acorde un vot și in Camera Deputaților, for decizional, dupa care…

- Mandatele aleșilor locali au fost prelungite pana la 1 noiembrie iar Parlamentul va decide data alegerilor. Legea a fost adoptata de Camera Deputaților, luni, ca for decizional, prelungind mandatele primarilor, presedintilor de consilii judetene, consiliilor locale si judetene pana la 1 noiembrie.…

- Camera Deputaților a adoptat, luni, decizional, proiectul de lege care prelungește mandatele primarilor, presedintilor de consilii judetene, consiliilor locale si judetene pana la 1 noiembrie. Același proiect reglementeaza ca Parlamentul va stabili data scrutinului electoral pentru locale.

- Camera Deputatilor a adoptat, joi, in calitate de for decizionaș mai multe modificari la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2019 care prevad ca Bugetul aprobat trimestrial pentru medicamente se indexeaza cu rata inflatiei fata de valoarea ultimului trimestru al anului anterior si contributie…