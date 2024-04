Campania electorală pentru alegerile locale – din 10 mai până pe 7 iunie Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice si private, pentru alegerile locale din iunie, incepe pe data de 10 mai 2024, la ora 0,00, si se incheie pe 7 iunie 2024, la ora 7,00, a decis Consiliul National al Audiovizualului, informeaza AGERPRES . CNA a adoptat, in sedinta de miercuri, decizia privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2024. „Reflectarea campaniei electorale in audiovizual incepe vineri, 10 mai 2024, ora 0,00, si se incheie in ziua de vineri, 7 iunie 2024, ora 7,00. Candidatii si reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

