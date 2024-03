Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, spune ca nu mai sustine un independent in fruntea listei comune PSD-PNL a candidatilor la alegerile europarlamentare. Retragerea de pe lista de candidati a Ramonei Chiriac, propunerea anterioara, este o lecție din care cele doua partide ar trebui…

- Liderii PNL se reunesc, miercuri, de la ora 15.00, la Vila Lac pentru a discuta despre lista la alegerile europarlamentare si candidatii la alegerile locale, potrivit unor surse politice.PNL trebuie sa stabileasca candidatii la alegerile locale la sectoarele din Capitala dar si in tara, in mai multe…

- „La alegerile locale, fiecare partid merge prin forte proprii, la Consilii Judetene si Primarii. Pentru europarlamentare am decis o alianta electorala cu o lista comuna. Vom inscrie la BEC o alianta electorala cu sigla celor doua partide si lista comuna", a declarat Nicolae Ciuca .In ceea ce priveste…

- PUSL lanseaza campania electorala sub deviza „Demnitate, Onoare, Curaj!” și solicita partidelor din coaliție sa adopte o abordare mai responsabila in negocierea locurilor și selectarea candidaților. Partidul Unitații, Solidaritații și Libertații (PUSL) a facut un apel la responsabilitate politica in…

- Coaliția PSD – PNL a decis miercuri, dupa doua ședințe in coaliție, o discuție cu președintele Iohannis și reuniuni ale conducerilor formațiunilor politice, sa comaseze alegerile europarlamentare cu cele locale. Alegerile generale al urma sa se desfașoare la termen, in decembrie, dar cele prezidențiale…

- Pana acum, PSD a cerut stabilirea unui calendar complet pentru toate cele patru randuri de alegeri, in timp ce liberalii cer o ințelegere doar pe comasarea localelor cu europarlamentarele și o discuție dupa 9 iunie pe celelalte runde de alegeri. In plus, PNL iși menține poziția și exclude posibilitatea…

- Din punct de vedere legal, nu exista niciun impediment ca alegerile europene sa fie comasate cu alegerile locale, afirma eurodeputatul Daniel Buda (PNL), considerand ca decizia este una „eminamente politica” si ca ea trebuie luata cat mai repede. „Partidele politice (…) trebuie sa ia aceasta decizie…

- Fostul prim-ministru conservator, Alexander Stubb, si fostul ministru de Externe, Pekka Haavisto, vor intra in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Finlanda la 11 februarie. Stubb s-a clasat pe primul loc in primul tur al alegerilor, obtinind 27,2% din voturi, in fata lui Haavisto (25,8%),…