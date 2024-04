15 partide si 7 candidati independenti au depus candidaturi pentru alegerile europarlamentare

Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 BEC informeaza ca, in data de 10 aprilie a.c., ora 24:00, s a incheiat perioada de depunere si inregistrare a candidaturilor la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din 9 iunie 2024. Biroul Electoral Central urmeaza sa se pronunte privind admiterea sau respingerea candidaturilor depuse, dupa parcurger ...