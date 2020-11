Parlamentare2020/ Rafila: Trebuie să dezvoltăm o reţea naţională de centre medicale comunitare Candidatul PSD la alegerile parlamentare Alexandru Rafila propune infiintarea unei retele nationale de 800 de centre medicale comunitare, dar si ambulatorii medicale de specialitate in orasele mici din Romania de care ar urma sa beneficieze persoanele varstnice din mediul rural, femeile gravide si copiii.



"Politicile de sanatate din Romania, de mai mult timp, inclusiv cele care au fost promovate la un moment dat si de PSD, s-au concentrat pe ideea imbunatatirii accesului in spitale. Spitalele nu sunt principalele zone in care oamenii au nevoie de acces la servicii de sanatate. Serviciile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

