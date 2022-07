Stiri pe aceeasi tema

- Trebuie sa tragem un semnal de alarma: obiectivul de eliminare a foametei pana in 2030 se departeaza periculos de mult, au prevenit, recent, ONU cinci agenții internaționale pentru securitate alimentara, transmite BMTV. Speram ca azi lumea sa iasa din criza Covid-19, dar pandemia este in continuare…

- Sunt 8 milioane de asigurați la fondurile de pensii administrate privat (Pilon II). Sunt 88 de miliarde de lei acumulați in aceste fonduri, iar statul vrea sa le dea și mai mult, ridicand procentul de prelevare din CAS de la 3,5 la 4,5 %. Sunt 7 societați-administratori “privați” ai acestor fonduri…

- Platile aferente schemelor de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectoarele bovin, suin si avicol, pentru anul 2022 au atins o suma de peste 321,9 milioane de lei, potrivit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Pentru sectorul bovin au fost efectuate,…

- Vameșii britanici au anunțat, marți, ca au arestat un belgian și un olandez dupa ce au descoperit 200 de kilograme de droguri in camioneta acestora, una dintre cele mai mari capturi efectuate in tunelul Canalului Manecii, transmite presa belgiana. Este vorba despre un belgian in varsta de 68 de ani…

- Smiley a rabufnit pe internet dupa ce mesajul Ro-Alert de furtuna primit duminica trecuta, noaptea, i-a trezit fetița. Micuța Josephine s-a speriat și a inceput sa planga. De altfel, multa lume se plange pe rețelele sociale de aceste alerte, mai ales ca ele sunt trimise cand furtuna deja a inceput și…

- Administrația Fondului de Mediu pregatește o noua amenda pentru societatea Colterm, pentru certificatele de mediu pe care aceasta trebuie sa le achiziționeze, spune consilierul local Radu Țoanca. Daca cele peste 150.000 de certificate nu vor fi cumparate amenda aferenta este de 15 milioae de euro. Deocamdata,…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna mai 2022, imprumuturi de la bancile comerciale de 2,4 miliarde de lei, din care 200 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 2,2 miliarde de lei prin opt emisiuni de obligatiuni de stat. La acestea se poate adauga…

- Vladimir Putin a acordat un titlu onorific celei de-a 64-a Brigazi de Puscasi Motorizati din cadrul Fortelor terestre ruse, responsabila de atrocitațile din Bucea. Decretul a fost semnat de catre liderul de la Kremlin, pentru „acțiunile exemplare” ale personalului militar. Bucea este acum scena celui…