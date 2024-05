Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 60 de ani a murit, sambata, dupa ce s-a aruncat de pe o pasarela in fata unui tren Regio. ISU Neamt anunta, sambata, ca un barbat s-a aruncat de pe o pasarela ce trece deasupra caii ferate in fata trenului, in localitatea Sabaoani. ”Din nefericire echipajul medical sosit la fata locului…

- Florin s-a stins fulgerator din viața, de ziua lui de nume. Tanarul avea doar 21 de ani și o familie care il aștepta acasa. Cu toții sunt impietriți de durere și nu le vine sa creada ce s-a intamplat. Florin nu ar fi obșinuit sa conduca cu viteza.

- Pe 21 aprilie, pe parcursul a 4 ore, Inspectoratul de Poliție Județean Bacau, prin Serviciul Rutier a acționat pe Drumul Național 2, in județele Bacau și Neamț, pentru prevenirea și combaterea vitezei excesive. Polițiștii Serviciului Rutier Bacau au efectuat 77 de testari cu aparatele din dotare, iar…

- O romanca, mama a șase copii, 49 de ani, a fost gasita moarta impreuna cu fostul ei soț, 52 de ani, intr-o crima urmata de sinucidere pe o strada rezidențiala liniștita din Coventry, Marea Britanie. Vicala Gheorghe a fost gasita injunghiata vineri in locuința sa din Coventry. Poliția crede ca ea a fost…

- Final trist pentru o femeie din comuna clujeana Ciucea, mama a trei copii. Ea s-a aruncat de la etajul 3 al Spitalului Huedin. Incidentul a avut loc duminica, in jurul pranzului. Dupa manevre de resuscitare, medicii au declarat decesul femeii. Leziunile suferite la impactul cu solul au fost incompatibile…