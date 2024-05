Vaccin anticancer personalizat. Noua descoperire a cercetătorilor Vaccin anticancer personalizat – este posibil? Noile tratamente injectabile – echivalente unui vaccin personalizat anticancer – nu exclud intervenția chirugicala sau chimioterapia, dar ar putea reduce riscul de recidiva. Vaccinurile personalizate impotriva cancerului au fost un subiect intens dezbatut la reuniunea din acest an a Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului (AACR) din San Diego. Mai multe companii fac pași importanți in a obține tratamente injectabile concepute pentru a ajuta sistemul imunitar sa lupte impotriva tumorilor specifice, scrie BigThink . Cum arata aceste vaccinuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung Electronics a anunțat gama 2024 de televizoare Neo QLED, MICRO LED, OLED și Lifestyle, in cadrul Consumer Electronics Show, la inceputul acestui an, marcand o noua era a ecranelor AI. Noile televizoare urmeaza sa fie disponibile local din luna aprilie.

- In ultimii ani, popularitatea turmericului a crescut vertiginos, grație beneficiilor pe care le are asupra sanatații. Pe langa faptul ca da o aroma aparte preparatelor, acest condiment este bogat in mangan, fier, potasiu și vitamina C, relateaza Real Simple.

- Sistemul nostru imunitar este talentat in a face diferența intre chimia propriului nostru organism și cea a unui agent patogen invadator. Atunci cand funcționeaza defectuos, corpul nostru poate deveni gazda unui razboi civil intens, scrie sciencealert.com. Oamenii de știința sunt dornici sa ințeleaga…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Amsterdam a reușit sa elimine HIV din celulele infectate folosind tehnologia de editare genomica CRISPR. CRISPR acționeaza ca o "foarfeca moleculara" care taie ADN-ul virusului HIV, eliminand parțile "rele", potrivit news.ro Speranța este ca, in cele…

- Doua studii recente ofera informații noi despre modul in care virusul SARS-CoV-2 interacționeaza cu organismul nostru. Un studiu american a identificat virusul in sangele pacienților și la 14 luni dupa infectare. In același timp, oameni de știința italieni susțin ca sistemul nostru imunitar este capabil…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual iși exprima ingrijorarea cu privire la aplicarea practica a noilor reglementari referitoare la ordinul de protecție, din cauza constrangerilor existente in cadrul Poliției Romane. Noul act normativ (Legea 26/2024) este considerat util…

- Constructorul german a dezvaluit o actualizare minora pentru crossover-ul Q2. Noile actualizari vizeaza exclusiv interiorul modelului. Astfel, Q2 primește acum un ecran central mai mare de 8.8 inch in standard. Bineințeles, acesta este și tactil și are acum o rezoluție de 1270 x 720 de pixeli. Sistemul…

- De cate ori nu ți s-a intamplat ca, atunci cand ai racit, sa iți faci rapid o cana de ceai fierbinte in speranța ca iți va ameliora durerea in gat sau ca va evita raceala obișnuita. Conceptul de ceai folosit ca medicament nu este nimic nou. Afla din randurile de mai jos care sunt cele mai bune ceaiuri…