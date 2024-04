„Hoț pe nedrept”. Un primar din Arad cere statului daune de milioane de euro Un primar din județul Arad vrea sa dea statul in judecata pentru a i se plati daune morale „de cel putin 150.000 de euro pe an”, dupa ce a primit, in 2017, o sentința de trei ani de inchisoare cu suspendare pentru fapte de coruptie pe baza unui dosar DNA. Este vorba de fostul primar […] The post „Hoț pe nedrept”. Un primar din Arad cere statului daune de milioane de euro appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

