- “A ajuns imparația lui Dumnezeu la voi”.(Luca 11: 20). Trebuie sa facem in așa fel incat oamenii sa il gaseasca pe Hristos in acest “cocktail artificial…” in aceasta comercializare și cosmetizare a societații, in raport cu autenticitatea sarbatorii Nașterii Domnului! Sa fim atenți la separarea clara…

- IARASI NE INTOARCEM IN RAIUL COLINDELOR STRAMOSESTI Craciunul la Romani! Asa cum soarele asfinteste si rasare zi de zi, din veac in veac, din neam in neam, la fel de frumos si incantator ochilor, si noi crestinii gustam aceeasi frumusete si dulceata a parfumului divin, ce se revarsa din cer, an de an,…

- Pilda – Sa invațam sa ne iubim și sa ne prețuim sangele, radacinile, batranii! Noi ii distrugem pe batranii. Nu-i aruncam, dar ii uitam in casele lor, chilii ale singuratații. Acolo iși ispașesc batranețea, de parca aceasta ar fi o pedeapsa. Mai și raportam bucuroși ca au disparut 61 de mii de batrani…

- La mulți ani tuturor celor care poarta numele Sfantului Apostol Andrei, cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei! Sfantul Andrei sa va ocroteasca! Fiul al Galileei si frate al lui Petru, dintre pescari in soborul Apostolilor intai ai fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormantul tau din Patras…

- Suntem in plina viata duhovniceasca si, in acelasi timp, intampinam slavitul post al Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos, post al bucuriei si intalnirii cu Hristos in pestera Betleemului din inima noastra. Postul, ca arma a ascultarii de Dumnezeu, este de o vechime cu Adam in Rai, cum spunea Sfantul…

- „Genunchii mei au slabit de post, iar carnea mea s-a uscat de lipsa untdelemnului” Ps. 108 Tocmai frumusețea cantarilor bisericești, isonul nostalgic al colindelor, care incet or sa rasune pretutindeni in glasurile copiilor și creștinilor, vor da frumusețe sarbatorii Nașterii Domnului. Frumusețea…

- In viata veti avea multe greutati. Vor fi o sumedenie de probleme. Grijile va vor inconjura, si nu va fi usor sa duceti o viata crestineasca. Insa nu va temeti. Dumnezeu va va ajuta. Faceti ce va sta in putinta. Cand veti intampina greutati in casatorie, sa nu deznadajduiti. Inaltati-va inimile catre…

- Evanghelia demonizaților din ținutul Gherghesenilor ne arata faptul ca demonii exista cu adevarat, ca ei au o lucrare prezenta in lume, care de multe ori pun stapanire peste viețile oamenilor. In pofida tendințelor contemporane, care afirma ca raul este o simpla absența a binelui și ca diavolul nu este…