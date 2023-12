Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile publice au aratat un interes maxim pentru investițiile in producția de energie verde, astfel ca in primele 8 ore de la lansarea apelului s-au depus 700 de cereri, potrivit Ministerului Energiei.Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a anunțat miercuri ca, inca din prima zi de depunere…

- Primaria municipiului Suceava a depus astazi la Ministerul Energiei proiectul ”Parc Fotovoltaic-etapa I” in vederea obținerii finanțarii din Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a subliniat ca acesta este un proiect foarte important pentru municipalitate…

- Consiliul Județean Gorj va moderniza DJ 662, cu o lungime de peste 39 de kilometri. DJ 662 face legatura intre drumurile naționale DN 66 și DN 6B și reprezinta unica legatura a localitaților Branești, Aninoasa, Saulești, Vladimir, Licurici și Hurezani cu principalele zone economice și sociale ale județului.…

- Primaria orașului Vicovu de Sus pregatește o investiție de peste 2,070 de milioane de lei intr-un parc fotovoltaic. Așa cum a declarat primarul Vasile Iliuț, parcul fotovoltaic se va intinde pe o suprafața de 7.700 de metri patrați in apropierea microhidrocentralei Laura. Banii vor fi atrași de la Uniunea…

- CFR SA și Agenția Executiva Europeana pentru Clima, Infrastructura și Mediu (CINEA) au semnat acordurile de finanțare pentru trei proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare in Romania, valoarea totala fiind 672 milioane euro. Cel mai mare este pentru linia București - Giurgiu, unul este pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca s-a ajuns la o solutie pentru sincopele aparute in aprovizionarea cu medicamente, astfel ca saptamana viitoare vor aloca din Fondul de Rezerva 500 de milioane de lei pentru medicamente si programe de sanatate, plus alte 200 de milioane…

- Consiliul Județean a aprobat achiziționarea instalației care va dezintegra deșeurile ramase in urma sortarii și a tratarii mecanice. Investiția totala de valorificare a deșeurilor este de peste 80 de milioane de lei.

- Sectorul energetic din Romania are posibilitați de finanțare mai mari ca oricand, de multe miliarde de lei, prin scheme de ajutor de stat și finanțari de proiecte mai mari sau mai mici, banii fiind asigurați din Fondul pentru Modernizare și Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Sunt pregatite…