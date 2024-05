Premierul Ciolacu a anuntat in sedinta de Guvern ca este nevoie de o suplimentare a bugetului pentru programul IMM PLUS. ”Inteleg ca interesul este foarte mare din partea IMM- urilor si bugetul e aproape epuizat. Asta inseamna ca mediul de afaceri are incredere sa investeasca”, a declarat premierul. Seful Executivului i-a cerut ministrului Finantelor sa vina cu solutia pentru suplimentarea programului. ”Ii cer ministrului finantelor, dl Marcel Bolos, ca la viitoarea sedinta sa vina cu propunerea concreta de suplimentare. ”Sustinem si investitiile din energie, finantate prin Fondul de Modernizare.…