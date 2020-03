Papa Francisc, testat pentru coronavirus Papa Francisc a fost testat pentru coronavirus, dupa ce a prezentat simptome asemanatoare cu cele ale unei raceli. Suveranul Pontif, in varsta de 83 de ani, i-a fost inlaturata o parte a unui plaman in urma cu mai mulți ani, din cauza unei boli. Acum, rezultatele pentru coronavirus au ieșit negative, noteaza The Mirror . Vaticanul nu a comentat aceste informații, ce au fost facute publice de publicația italiana Il Messaggero. Citește și: EXCLUSIV. Tot ce trebuie sa știi despre Coronavirus. Interviu cu medic specialist Boli Infecțioase Duminica, Papa Francisc a fost vazut tușind și stranutand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In plin haos provocat de coronavirus, alți doi romani au murit din cauza gripei. Este vorba despre doi barbati, din judetele Harghita si Ilfov. Numarul total al deceselor cauzate de gripa in acest sezon a ajuns la...

- Dragoș Patraru a vorbit despreisteria creata pe rețele de socializare de epidemia de coronavirus care s-aextins și in Europa. “Abia aștept o analiza a felului in care internetul eafectat de gripa, de epidemie, de pandemie. Ce boli se iau prin internet atuncicand e epidemie de gripa? E o intrebare”,…

- Epidemia provocata de coronavirus a devenit subiectul principal al agendei publice. Desi pana in prezent nu s-au inregistrat cazuri de imbolnavire in Romania, in Europa, indeosebi in Italia, numarul infecțiilor creste. Mona Tanase, a realizat un scurt interviu cu prof. dr. Doina Azoicai, președintele…

- 76.288 de infectați cu coronavirus au fost raportați in aceasta dimineața in China, iar bilanțul deceselor a crescut de la 2.274 la 2.345 - un plus de 71 de morți, cifre in scadere fața de zilele anterioare. Vești ingrijoratoare vin insa din Coreea de Sud.Pentru a treia zi consecutiv, Coreea de Sud…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins apel presedintelui francez Emmanuel Macron ca Europa sa coopereze mai mult in materie de descurajare nucleara, intr-un interviu publicat vineri de revista Der Spiegel, citata de dpa. 'Avem deja o descurajare nucleara in Europa…

- "Toata gama de cercetari este posibila" prin depașirea acestei etape, a explicat vineri Arnaud Fontanet, directorul departamentului de Sanatate globala de la Institutul Pasteur."Este vorba de un virus foarte dificil de izolat. Chinezii au reușit sa izoleze o tulpina, australienii au reușit in aceasta…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a luat primele masuri in ceea ce privește noul tip de coronavirus. Aeroportul Cluj vine in sprijinul pasagerilor sai atat prin distribuirea materialelor informative despre coronavirus, cat și prin serviciile medicale existente in permanența pe aeroportul…