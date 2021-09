Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzul in care se aflau peste 60 de pasageri a ieșit de pe carosabil din motive deocamfdata necunoscute și s-a prabușit intr-o prapastie. Bilanțul inițial de 17 morți a crescut de la un minut la altul, ajungand la 32 de persoane decedate, intre care doi copii. Alte 20 de persoane sunt ranite. Autocarul…

- Polițiștii au descins duminica la mai multe persoane banuite ca fac parte dintr-o grupare de traficanți de droguri. Șapte percheziții au avut loc simultan in in judetele Prahova, Mehedinti si Timis. A fost descoperita o cultura de cannabis cu peste 200 de plante, iar 13 persoane au fost conduse la audieri.…

- Trei persoane au fost ranite, luni dimineața, in urma unui accident care a avut loc la ieșirea din localitatea constanțeana Tuzla, in care au fost implicate trei mașini. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 39, la ieșire din localitatea Tuzla catre Mangalia,…

- Doua persoane si-au pierdut viata si 17 au fost ranite in explozia unui autobuz de pasageri in orasul Voronej din centrul Rusiei, in noaptea de joi spre vineri, au anuntat autoritatile locale. Soferul a declarat pentru postul Rossia-24 ca la bord se aflau 35 de persoane, conform EFE si AFP. Explozia…

- Zeci de persoane sunt acuzate ca au prejudiciat firme din UE, SUA și Asia cu peste un milion de dolari, dupa ce au postat pe diverse portaluri de comerț online oferte avantajoase false de vanzare de produse. Poliția Romana a anunțat, marți, ca a fost documentata activitatea infracționala a unor persoane…

- Duminica dupa amiaza, polițiștii constanțeni au fost solicitați in Eforie Nord unde mai multe persoane se luasera la bataie. Un grup de turiști și altul de salvamari s-au luat la cearta apoi au inceput sa se loveasca. La fața locului au ajuns mai multe Ambulanțe. Șase turiști din București ar fi fost…

- Un barbat a impușcat doi oameni, joi seara, pe terasa unui restaurant din Washington DC, la aproximativ 1 kilometru si jumatate de Casa Alba. Oamenii aflati la mese au fugit sa se ascunda, in timp ce 20 de focuri au fost trase. Martorii au spus ca atacatorul a fugit cu masina dupa ce a tras […] The…

- O mașina in care se aflau 3 persoane, a parasit partea carosabila și a cazut de pe un pod in raul Cracau, pe raza localitații Bodeștii de Jos. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanța SMURD EPA și o ambulanța SMURD TIM din cadrul Detașamentului…