Biroul Electoral Judetean Timis a admis contestatia depusa de PNL referitoare la decizia Biroului Electoral Timisoara prin care s-a dispus inlaturarea panourilor cu Nicolae Ciuca, alaturi de textul "Un ostas in slujba tarii". Decizia este definitiva. Biroul Electoral din Timișoara dispusese inlaturarea panoului aflat la ieșirea din oraș, din cauza ca incalca Codul bunelor practici