Papa Francisc, foarte sincer: Preoții și călugărițele se uită la filme porno Preotii si calugaritele vizioneaza si ei pornografie pe internet, a declarat papa Francisc luni in fata tinerilor seminaristi de la Roma, a anuntat miercuri biroul de presa de la Vatican, citat de agentia de presa ANSA. Avertizandu-i pe viitorii preoti impotriva pornografiei online, suveranul pontif a spus ca aceasta este un „viciu”, care este impartasit si de anumiti preoti si calugarite. „Este un viciu pe care il au multi oameni, multi laici, multe femei laice, dar si preoti si calugarite. Diavolul ajunge la ei in acest fel. Si nu ma refer doar la pornografia penala, cum este cazul celei ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sinod al episcopilor dedicat reformarii Bisericii Catolice va fi extins cu un an si va dura pana la sfarsitul anului 2024, a anuntat duminica papa Francisc, informeaza DPA. „Este necesar sa nu ne grabim”, a declarat suveranul pontif in fata credinciosilor reuniti in Piata Sfantul Petru din Roma,…

- Papa Francisc a lansat un apel pentru reformarea Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care ”si-a aratat limitele” in contextul pandemiei de COVID-19 si al razboiului din Ucraina, potrivit unei noi carti a suveranului pontif, din care cotidianul La Stampa a publicat duminica un fragment. „Cand vorbim…

- Urmarire ca in filme! Fiul Dianei Șoșoaca a fugit de polițiști dupa ce a fost surprins beat la volan Urmarire ca in filme in urma cu foarte puțin timp. S-a intamplat pe Drumul Național 1, iar protagonistul este chiar fiul celebrei senatoare Diana Șoșoaca. Potrivit Digi24, fiul senatoarei Diana Șoșoaca…

- „Dupa cele doua tragice razboaie mondiale, parea ca lumea a invațat sa progreseze treptat spre respectarea drepturilor omului, a dreptului internațional, a diverselor forme de cooperare. Din pacate, istoria da semne de regres. Nu numai ca se intensifica conflictele anacronice, dar ies la iveala naționalisme…

- Anul trecut cheltuielile salariale ale angajatilor publici au insumat 112 miliarde lei, cu 60% mai mult decat in 2017. In acelasi interval de timp PIB-ul Romaniei a crescut cu doar 38%, cu alte cuvinte salariile functionarilor publici constituie o povara tot mai mare pentru bugetul de stat. (Traducerea:…

- Papa Francisc a declarat sambata ca va fi nevoit din cauza varstei sale avansate si a durerilor la genunchi sa reduca ritmul deplasarilor, mentionand chiar posibilitatea de a demisiona la un moment dat daca probleme grave de sanatate il vor impiedica sa conduca Biserica Catolica. „Nu cred ca pot continua…