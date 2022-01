Stiri pe aceeasi tema

- "Am aflat cu durere ca au fost victime in timpul demonstrațiilor care au avut loc in ultimele zile in Kazahstan. Ma rog pentru ei și pentru membrii familiilor lor", a declarat el in cadrul tradiționalei sale rugaciuni saptamanale din Piața Sf. Petru.„Sper ca vom reveni la pacea sociala cat mai curand…

- Puterea globala de calcul a rețelei bitcoin a scazut brusc, in condițiile in care oprirea internetului in Kazahstan in aceasta saptamana, in timpul unei revolte, a afectat industria miniera de criptomonede, aflata in creștere rapida din aceasta țara, relateaza Reuters. Kazahstanul a devenit anul trecut…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat vineri ca Statele Unite sunt foarte îngrijorate de starea de urgența în curs de desfașurare în Kazahstan, adaugând ca Washingtonul are întrebari cu privire la cererea de trupe de securitate conduse de ruși. Totodata, el…

- Ambasada Romaniei in Kazahstan transmite ca nu a primit nicio solicitare de asistenta consulara sau evacuare, ci doar patru solicitari de informatii privind situatia de securitate si programul zborurilor companiilor aeriene, informeaza un comunicat al ministerului Afacerilor Externe, citat de Agerpres…

- Protestele din Kazahstan s-au amplificat, iar in intreaga tara a fost decretata starea de urgenta. Fortele de ordine au deschis focul asupra demonstrantilor iar presedintele Kazahstanului, Kassim-Jomart Tokaev, a cerut ajutorul Rusiei si al aliatilor sai pentru a reprima revoltele. O forta de „mentinere…

- Protestele violente din Kazahstan din ultimele zile au dus la demisia guvernului si la declararea starii de urgenta. Intre timp, trupe ale Rusiei se indreapta spre tara din Asia Centrala pentru a ajuta la reprimarea revoltei, potrivit CNN. Organziatiile pentru drepturile omului transmit ca ceea ce se…

- Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a acceptat miercuri demisia guvernului dupa ce o creștere a prețului la carburanți în aceasta țara din Asia Centrala bogata în petrol a declanșat proteste în care aproape 100 de polițiști au fost raniți, transmite Reuters. Poliția a…

- Papa Francisc a lansat duminica un apel comunitatii internationale sa acorde prioritate rezolvarii crizei migrantilor in Libia, dupa un summit european in finalul caruia tarile membre au ramas divizate cu privire la atitudinea de adoptat fata de fluxul migrantilor spre Europa, relateaza France Presse.…