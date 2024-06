Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungita pana la sfarșitul lunii septembrie pentru a proteja clienții vulnerabili in fața dezechilibrelor din piața de asigurari, potrivit unor surse guvernamentale. Conform acelorași surse, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) analizeaza dezechilibrele…

- Guvernul a aprobat o prelungire, cu inca trei luni, pana la 30 iunie, a plafonarii tarifelor politelor de asigurare obligatorie auto RCA. „Vrem sa combatem orice risc de crestere excesiva a preturilor din cauza dezechilibrelor produse anterior pe aceasta piata. Si sa dam o mana de ajutor romanilor,…

- OFICIAL: Plafonare tarife RCA prelungita cu trei luni, pana in 30 iunie Guvernul prelungeste cu inca trei luni, pana la 30 iunie, plafonarea tarifelor politelor RCA, a anunțat joi premierul Marcel Ciolacu a anuntat. „Prelungim cu inca trei luni plafonarea tarifelor RCA, pana la 30 iunie. Vrem sa combatem…

- Guvernul va aproba joi prelungirea plafonarii prețurilor RCA cu innca 3 luni aana la 30 iunie 2024. „Vrem sa combatem acest risc de creștere excesiva a prețurilor din cauza dezechilibrelor produse anterior pe aceasta piața și sa dam o mana de ajutor romanilor cum a facut recent ASF și a redus serios…

- Ministerul Finanțelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024, masura ce ar putea intra in vigoare de la finalul lunii martie. Reprezentanții transportatorilor avertizeaza asupra riscurilor de dublare a tarifelor la expirarea masurii de plafonare.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, proiectul de lege care permite prelungirea plafonarii prețurilor la 17 alimente de baza pana la 31 decembrie 2024. Masura ar fi expirat la finalul lunii martie.

- Guvernul vrea sa prelungeasca plafonarea tarifelor RCA cu inca trei luni. Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungita pana la 30 iunie 2024. Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 in contextul in care exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor…

- Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 in contextul in care exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor auto, care se traduc printr-un dezechilibru intre cerere si oferta, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, informeaza Agerpres."Va…