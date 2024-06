MEDALIAȚI… Performanța notabila pentru cei mai mici dintre fotbaliștii clubului Juniorul Barlad. Juniorii U8, nascuți in anul 2016, s-a clasat pe locul trei la Bacau Trophy U18, dupa ce au invins in finala mica pe Star Bacau, scor 7-1. La finele saptamanii trecute, Juniorul Barlad a participat la turneul de fotbal “Bacau Trophy” la categoriile […] Articolul Juniorul Barlad, pe podium la Bacau Trophy apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .