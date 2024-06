Concert pentru cor și orgă la Biserica Neagră Biserica Neagra organizeaza un concert pentru cor și orga in data de 21 iunie, de la ora 19.00. Corul Bach al Bisericii Negre, impreuna cu soprana Cristina Radu, vor fi acompaniați de Ursula Philippi la orga și dirijați de catre Steffen Schlandt in cadrul acestui concert de vara. Publicul are ocazia de a asculta piese provenite din diverse epoci muzicale – lucrari de Johann Sebastian Bach, Zoltan Gardonyi, Felix Mendelssohn și Șerban Marcu. Corul Bach din Brașov, fondat in 1933, este corul bisericesc al comunitații evanghelice In anul 2004 corul Bach a fost preluat de organistul și dirijorul Steffen… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 16.587 de cazuri de rujeola au fost confirmate in perioada 1 ianuarie 2023 – 26 mai 2024, a informat marti Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au inregistrat 16 decese din cauza rujeolei. Cele 16.587 de cazuri…

- Un copil de doi ani a murit din caza rujeolei. El nu era vaccinat, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Este vorba despre un baiat din Buzau. Nu era vaccinat și suferea de obezitate morbida. Potrivit INSP, in perioada 1 – 19 mai, in Romania au fost notificate…

- Topul celor mai bune 30 de universitați din Romania a fost prezentat intr-un raport al Ministerului Educatiei. Conform unui raport publicat de Ministerul Educatiei, Universitatea Transilvania Braso v este in top 10 cele mai bune universitați din Romania. Sistemul de invatamant superior cuprinde 89 de…

- In acest weekend, vremea intra intr-un proces de incalzire. Cu toate acestea, nu vom scapa de ploi. Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor fi prezente in majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, prezentand innorari temporare in Transilvania, Maramures și Moldova. De asemenea, acestea vor fi…

- “Oradea face un pas semnificativ in conectarea la reteaua internationala de transport aerian, prin legatura cu Varsovia, capitala Poloniei, cel mai mare hub din Europa central-estica, cu zeci de destinatii din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada si Asia. Zborurile pe ruta Oradea – Varsovia vor…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a avut „o discutie substantiala”, la Vilnius, cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care a reiterat sprijinul ferm al Romaniei pentru Ucraina. „Discutie substantiala cu presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, in marja participarii la Summitul…

- De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine.Anul acesta, primele cireșe au aparut și pe tarabele din Constanța. Au fost aduse de la 13.000 km departare, iar costul acestora este nici mai mult nici mai puțin de 250 de lei per kilogram,…