Papa îşi anulează participarea la ”Via Crucis” în ultimul moment Papa Francisc, in varsta de 87 de ani, si-a anulat participarea la procesiunea ”Via Crucis” de la Colosseum din Roma, vineri, in ultimul moment, pe fondul ingrijorarilor persistente cu privire la starea sa de sanatate, transmite AFP. „Pentru a-si pastra sanatatea in vederea privegherii de maine si a slujbei din Duminica Pastelui, Papa Francisc va urmari in aceasta seara ”Via Crucis” de la Colosseum din Resedinta Sfanta Martha”, a anuntat Vaticanul intr-un comunicat de presa. La momentul anuntului, care a venit cu doar cateva secunde inainte de inceperea ceremoniei, organizatorii au retras scaunul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, in varsta de 87 de ani, si-a anulat vineri, in ultimul moment, participarea la Drumul Crucii, la Colosseumul din Roma, pe fondul unor ingrijorari cu privire la starea sanatatii sale, relateaza AFP, citata de News.ro.”Pentru a-si proteja sanatatea, Sanctitatea Sa Francisc va urmari in…

- Papa Francisc „are o usoara gripa si din motive de precautie si-a anulat audientele programate” pentru sambata, a anuntat Cetatea Vaticanului, potrivit agentiilor AFP si EFE. Suveranul Pontif avusese prevazuta pentru aceasta zi primirea diaconilor eparhiei Romei, intr-o audienta la Vatican. Totusi,…

- ”Din cauza unei usoare strari gripale, Papa si-a anulat, ca masura de precuatie, audierile prevazute azi (sambata), anunta Vaticanul fara sa faca alte precizari.Papa Francisc, care a implinit varsta de 87 de ani in decembrie si care se deplaseaza cu un scaun cu rotile. a suferit o serie de probleme…

- Mai este puțin, pana in feburarie, cand, in sfarșit, Simona Halep se va afla in fața ultimei șanse de a schimba verdictul ITIA de suspendare pe patru ani pentru dopaj, respectiv va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. In perioada care a inceput din momentul suspendarii Simona s-a…

- Zeci de flori de mina care ar putea face parte din patrimoniul cultural national au fost gasite in bagajul de cala al unei femei, la iesirea din tara de pe Aeroportul Cluj Napoca, informeaza, vineri, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. „In data de 11.01.2024, in jurul orei 17,35, politistii…

- De-a lungul carierei care a fost incununata cu doua succese in turnee de Grand Slam și alte trei finale pierdute la mare lupta, pana sa primeasca marea lovitura a suspendarii pentru dopaj, Simona Halep a lucrat cu mulți antrenori romani și straini. Cel mai bine a fost alaturi de australianul Darren…

- Simona Halep , despre care s-a speculat ca s-a mutat in Dubai, și-a facut apariția la un salon de infrumusețare din orașul Sibiu. „Și-a facut programare (Simona Halep – nr.) pe platforma Stailer. Banuiesc ca a studiat in prealabil unde vine. A fost impreuna cu mama ei. Mama ei la coafor, iar Simona…