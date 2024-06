Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul naționalei Romaniei, Nicolae Stanciu, a fost declarat omul meciului dupa victoria entuziasmanta cu Ucraina, 3-0, in primul meci al tricolorilor la Euro 2024. Stanciu a marcat primul gol, considerat cel mai frumos de pana acum la turneul final din Germania și a fost declarat la final omul meciului.…

- SUPORTERI… Fanii Romaniei au creat o atmosfera senzaționala la primul meci de la EURO. Tricolorii au fost susținuți din tribune de peste 40.000 de romani, iar printre aceștia s-au aflat și peste 100 de vasluieni. La Vaslui, suporterii au umplut Fan Zone-ul de la Teatru de Vara. Unul dintre suporterii…

- Serghei Rebrov a vorbit in termeni elogioși despre Romania, dupa ce tricolorii au spulberat cu 3-0 Ucraina, in primul meci din grupa E de la Campionatul European de fotbal din Germania, relateaza ukrfootball.ua.„Romania e o echipa buna. Am spus-o și la conferința de ieri, aceasta este o națiune a fotbalului.…

- Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, luni seara, ca nationala Romaniei a demonstrat, cu Ucraina, ca poate castiga orice meci, dar este nevoie ca evolutia de la Munchen sa fie repetata si la partida cu Belgia.”Victoria este importanta daca aduce o alta victorie.

- Romania a invins Ucraina cu 3-0 in meciul inceput de la ora 16.00 pe Allianz Arena din Munchen, prima partida de la Campionatul European de fotbal 2024. E primul turneu final dupa opt ani pentru naționala antrenata de Edi Iordanescu. In celalalt meci din grupa E, Belgia intalnește Slovacia, tot luni,…

- Fostul fotbalist ucrainean Andrei Sevcenko a prezentat, luni, la Munchen, scaunele distruse de obuze de pe stadionul din Harkov construit pentru Euro 2012, in timp ce fanii ucraineni au jurat sa continue sa lupte impotriva invaziei rusesti. La Campionatul European, Ucraina intalneste astazi Romania,…

- Dupa 8 ani, Romania este din nou la un turneu final. Pentru naționala, Euro 2024 incepe luni, pe Allianz Arena, la 15, ora locala din Munchen. Suntem in grupa cu Ucraina, Belgia și Slovacia, și vrem un...

- Clujeanul Horațiu Moldovan face parte din lotul Romaniei pentru Euro 2024, competiție ce va incepe vineri la Munchen, o data cu duelul dintre Germania și Scoția. Legitimat la Atletico Madrid, Horațiu Moldovan a fost titularul naționalei in meciurile din preliminarii, insa nu a evoluat niciun minut pentru…