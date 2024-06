Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta din data de astazi, 17 iunie 2024, Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 BEC a adoptat urmatoarele hotarari. Hotarare privind respingerea cererii de anulare…

