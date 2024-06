Stiri pe aceeasi tema

- Rata scazuta de participare, existenta circumscriptiilor unice in majoritatea tarilor, absenta unui prag electoral in unele state si ideea gresita ca este vorba despre un scrutin lipsit de importanta transforma alegerile pentru Parlamentul European, care au loc intre 6-9 iunie, intr-un teren fertil…

- Ilie Nastase, 77 de ani, primul numar unu mondial din istoria ATP, a fost invitatul special de la petrecerea de titlu a campioanei FCSB. Nasty a fost chemat pe gazon inainte ca trofeul sa le fie inmanat roș-albaștrilor, iar LPF i-a acordat și lui o medalie. Fostul mare jucator, general in rezerva, și-a…

- VIDEO Pregatiri pentru petrecerea srilankezilor, la Alba Iulia, pe malul Ampoiului. Albaiulienii, invitați sa le cunoasca tradițiile și obiceiurile Pregatiri pentru petrecerea srilankezilor, la Alba Iulia, pe malul Ampoiului. Albaiulienii, invitați sa le cunoasca tradițiile și obiceiurile Vineri dupa-masa,…

- Vineri, de la ora 18:00, Puya va susține un concert live la Promenada Mall, in zona de food court, de la nivelul 1. In deschidere o sa cante Koleroo, iar intrarea o sa fie libera. Articolul Concert Puya la Craiova apare prima data in Stirile Olteniei. Vezi tot articolul pe Stirile Olteniei Articolul…

- Zilele Orașului Motru se vor desfașura in perioada 13-19 mai 2024. Primarul Municipiului Motru așteapta sugestiile motrenilor in legatura cu artiștii ce urmeaza sa urce pe scena. Sunt șanse mari sa fie adus și Bogdan de la Ploiești. Articolul Program Zilele Motrului 2024 apare prima data in Stirile…

- Astazi este balci la Tismana, de Buna Vestire, sarbatoare cunoscuta in popor si ca Blagostevenia sau Ziua Cucului. Incepand cu ora 12:30, autoritațile locale au imparțit pastrav, fiind pregatite 700 de porții anul acesta. Articolul Balci la Tismana de Buna Vestire: 700 de porții de pastrav și vin bun…

- Horoscop 25-31 martie 2024, cu Mihai Voropchievici. Leul intra in Triunghiul Bermudelor cu cartea 9, care simbolizeaza o saptamana de comunicare intensa. Fecioarele au o carte neutra care simbolizeaza inceputul unei noi profesii sau noi acțiuni. Berbec are Cenușiu 15. O carte neutra care spune ca…

- Iulian Popescu, actualul prefect de Gorj, va candida la Primaria Municipiului Targu-Jiu, din partea PNL. Președintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache o sa candideze la președenția Consiliului Județean Gorj, condus de ceva vreme de PSD. Articolul Iulian Popescu candideaza la Primaria Municipiului Targu-Jiu,…