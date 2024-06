Stiri pe aceeasi tema

- Printesa Kate, sotia printului William al Marii Britanii, si-a facut prima aparitie publica sambata, la Londra, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in urma cu cinci luni. Printesa de Wales, purtand o tinuta in culori pale, a mers intr-o trasura alaturi de copiii ei cu ocazia „Trooping the Colour”,…

