- Papa Francisc a fost supus, miercuri, unei intervenții chirugicale de hernie abdominala care ii facea de mai mult timp probleme Suveranului Pontif. Potrivit unui comunicat oficial al Vaticanului, Papa Francisc a ieșit cu bine din operație, iar in timpul intervenției nu a existat niciun fel de complicație…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, va fi operat de urgenta, sub anestezie generala, miercuri dupa-amiaza, la spitalul Gemelli din Roma, pentru un risc de obstructie intestinala, a anuntat Vaticanul, conform agentiilor internationale de presa. Interventia chirurgicala, devenita necesara din cauza…

- Interventia chirurgicala, devenita necesara din cauza agravarii simptomelor prezentate de papa, potrivit echipei sale medicale, va duce la cateva zile de spitalizare, a precizat directorul biroului de presa al Sfantului Scaun, Matteo Bruni, intr-un comunicat.Francisc a fost supus unui control marti…

- Papa Francisc va efectua o vizita apostolica in Mongolia in perioada 31 august - 4 septembrie, la invitatia presedintelui acestei tari, a anuntat sambata directorul Biroului de presa al Vaticanului, Matteo Bruni. Agenda si alte detalii vor fi anuntate in urmatoarele saptamani, a adaugat Bruni, conform…

- Papa Francisc i-a cerut cardinalului italian Matteo Zuppi sa isi asume o misune de pace, in incercarea de a pune capat razboiului din Ucraina, a anuntat sambata Vaticanul, conform agentiei Reuters. Zuppi, in varsta de 67 de ani, este presedintele conferintei episcopilor din Italia. Suveranul pontif…

- Papa Francisc i-a incredințat cardinalului Matteo Zuppi, arhiepiscop de Bologna și președinte al Conferinței episcopale italiene, sarcina de a conduce o misiune pentru a ajuta la atenuarea tensiunilor din conflictul din Ucraina.Zuppi, in varsta de 67 de ani, este presedintele conferintei episcopilor…

- Papa Francisc, 86 de ani, va permite, printr-o decizie revolutionara in cadrul Bisericii Catolice, ca femeile si laicii ce vor fi alesi pentru a participa la urmatorul sinod episcopal sa poata vota pentru prima data in aceasta adunare, relateaza agenția Reuters.Secretariatul Sinodului a publicat miercuri,…

- Papa Francisc a decis sa puna punct avantajelor imobiliare de care beneficiau pana acum cardinalii și inalții funcționari ai Sfantului Scaun, in special prin exceptarea de la plata chiriei, a transmis, miercuri, site-ul oficial al Vaticanului. In baza acestei decizii papale, șefii și responsabilii Sfantului…