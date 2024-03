Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc și-a anulat toate intalnirile de sambata deoarece s-a imbolnavit de gripa. Anunțul a fost facut de reprezentanții Vaticanului. Papa are o forma ușoara de gripa, au mai spus ei, potrivit Reuters.

- Utilizatorii de internet din Romania au recepționat mesaje nesolicitate, sosite din partea unor necunoscuți prin intermediul unei aplicații de mesagerie on-line. Mesajele erau de obicei formulate in limba engleza sau in limba romana. In spatele mesajelor nesolicitate se aflau de fapt infractori cibernetici,…

- Sambata, 27 ianuarie, elevii talentați ai Colegiului Gheorghe Vranceanu au stralucit in lumina reflectoarelor la etapa județeana a Concursului “Public Speaking”! Categoria 16-20 ani: Abilitațile oratorice excepționale ale elevilor au fost evidențiate in mod impresionant in aceasta categorie, aducand…

- Gigantul tehnologic Meta, cu sediul in SUA, a anuntat luni ca utilizatorii din Uniunea Europeana vor putea in curand sa si deconecteze intre ele conturile de Instagram si Facebook, precum si alte servicii Meta, informeaza marti agentia DPA citata de Agerpres.roAcest lucru se va intampla in anticiparea…

- Carmen Dan a venit cu lamuriri pe Facebook dupa informațiile aparute astazi in mass media. Un fost polițist a fost reținut dupa un conflict cu vecinii sai, in Sectorul 5. A fost nevoie ca forțele de ordine sa intre peste barbatul care se baricadase in casa. Ulterior, s-a aflat faptul ca fostul polițist…

- Cristina Neagu si-a anuntat retragerea din nationala, ea notand, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, ca drumul sau cu echipa nationala se incheie, dar calatoria sa continua. Antrenorul Adrian Vasile, fost selectioner, a reactionat tot in social media, precizand ca pentru el a fost o onoare sa reprezinte…

- Threads s-a lansat in primavara și a strans rapid peste 100 de milioane de conturi active pe platforma, insa faptul ca la scurt timp platforma a fost blocata in Europa a scazut din entuziasmul utilizatorilor din jurul acesteia. Se pare insa ca Meta poate acum sa ofere o experiența de utilizare care…

- Papa Francisc s-a simțit suficient de bine pentru a citi rugaciunea Angelus de la o fereastra a Vaticanului cu vedere spre Piața Sfantul Petru, vorbind, pentru prima data, fara ajutor, de cand a suferit o inflamație pulmonara acuta in urma cu doua saptamani. Suveranul pontif, care implinește 87 de ani…