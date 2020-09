Papa Francisc a indemnat marti statele din lumea intreaga sa lupte impotriva incalzirii globale in conformitate cu Acordul pentru clima incheiat in 2015 la Paris, pronuntandu-se astfel intr-o chestiune care figureaza printre temele abordate in cursa prezidentiala americana, relateaza Reuters. Societatea moderna a impins planeta dincolo de limitele ei, iar timpul pentru remedierea situatiei de urgenta climatica ''este pe sfarsite'', a spus suveranul pontif. ''Cererea noastra constanta pentru dezvoltare si ciclul fara sfarsit al productiei si consumului epuizeaza lumea naturala",…