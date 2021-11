Pandemia de COVID-19 a amplificat antisemitismul (raport UE)

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu cred ca doar cu restricții se rezolva pandemia. Situația critica este in exclusivitate vina autoritaților. Nu au fost aplicate cele trei metode prin care am fi putut ține in frau explozia infectarilor. Avem nevoie de testare, distanțare, vaccinare și acces rapid ța tratament. Acestea nu s-au rezvolat…

- „Nu cred ca doar cu restricții se rezolva pandemia. Situația critica este in exclusivitate vina autoritaților. Nu au fost aplicate cele trei metode prin care am fi putut ține in frau explozia infectarilor. Avem nevoie de testare, distanțare, vaccinare și acces rapid ța tratament. Acestea nu s-au rezvolat…

- La un an si jumatate de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, lumea a facut inca mult prea putin si nu a reusit sa invete din greselile sale, a avertizat marti un organism international de supraveghere, relateaza AFP. „Daca primul an al pandemiei COVID-19 a fost definit de un esec colectiv de a lua in…

- La un an si jumatate de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, lumea a facut inca mult prea putin si nu a reusit sa invete din greselile sale, a avertizat marti un organism international de supraveghere, relateaza AFP, conform AGERPRES. ''Daca primul an al pandemiei COVID-19 a fost definit de un esec…

- Pandemia de Covid-19 a majorat nivelul datoriei publice insa aceste costuri vor fi depasite cu mult de dificultatile fiscale generate de tendinte pe termen lung precum finantarea pensiilor si serviciilor medicale pe masura ce societatile imbatranesc, arata un raport publicat marti de Organizatia…

- Pandemia de COVID-19 a agravat si mai mult problemele de sanatate mintala ale copiilor si adolescentilor pe plan global, domeniu care necesita o alocare de fonduri suplimentare, avertizeaza UNICEF intr-un raport publicat marti, potrivit AFP. „Consecintele pandemiei sint considerabile si este vorba doar…

- Pandemia de COVID-19 a agravat si mai mult problemele de sanatate mintala ale copiilor si adolescentilor pe plan global, domeniu care necesita o alocare de fonduri suplimentare, avertizeaza UNICEF intr-un raport publicat marti, potrivit AFP.

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. 87 de persoane internate 1.498 de persoane aflate in carantina la domiciliuDe la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 43.661 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in…